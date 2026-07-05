عاصفة رعدية توقف مران منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم

تسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة الرعدية التي ضربت مدينة أتلانتا في إيقاف مران منتخب مصر، خلال استعداداته لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني قرر إقامة المران في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أتلانتا، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن البرنامج التحضيري للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الأرجنتيني.

ويواصل المنتخب المصري استعداداته للمباراة المنتظرة أمام الأرجنتين، المقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب أتلانتا، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.