الأسطول الخامس الأمريكي يوقف عمليات البحث عن بحار مفقود في بحر العرب

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أفاد الأسطول الخامس الأمريكي، بأنه أوقف عمليات البحث النشط عن بحار مفقود منذ الأربعاء عقب تحطم مروحية ببحر العرب.

وقال الأسطول في منشور على منصة إكس:" إنه تم الإبلاغ عن فقدان البحار في الأول من يوليو الجاري، بعد تحطم مروحية من طراز "إم إتش-60 إس" في بحر العرب"، بحسب شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وأضاف الأسطول: "اختتمت الجهود عقب عملية بحث مكثفة أجرتها القوات البحرية والجوية الأمريكية في منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكي".

وتابع: "جهود البحث والإنقاذ المكثفة استمرت لأكثر من 102 ساعة وشملت مساحة تزيد عن 14 ألف ميل مربع (حوالي 36 ألف كيلومتر مربع) وشاركت في الجهود وحدات متعددة",

ووفقا للمنشور، فإن البحار المفقود تابع لسرب طائرات هليكوبتر قتالية متمركزة على متن حاملة الطائرات "جورج بوش".

وأوضح أنه "سيتم حجب اسم البحار لمدة 24 ساعة على الأقل بعد الانتهاء من إبلاغ ذويه وفقا لسياسة البحرية".