تعيين عبدالرحيم كمال رئيسا للإدارة المركزية للإنتاج المتميز بماسبيرو

أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيسًا للإدارة المركزية للإنتاج المتميز بقطاع القنوات المتخصصة.

وكان انتداب السيناريست عبد الرحيم كمال لمنصب رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قد انتهى قبل شهرين، وأصدرت له وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، قرارًا بتعيينه مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الدراما.

فيما يأتي قرار المسلماني ليعيده من جديد إلى العمل في "ماسبيرو"، الذي يُعد عبد الرحيم كمال أحد أبنائه.

يذكر أم الكاتب عبد الرحيم كمال ولد في محافظة سوهاج عام 1971، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 2000، ثم التحق بالعمل في التليفزيون المصري، حيث شارك في تقديم عدد من البرامج المهمة على قناة النيل للمنوعات، قبل أن يتغير اسمها إلى "نايل لايف".

كما كتب عبد الرحيم كمال، العديد من الأعمال الدرامية المميزة، منها فيلم تيتة رهيبة، ومسلسلات الرحايا، وشيخ العرب همام، والخواجة عبد القادر، ودهشة، والقاهرة كابول، وجزيرة غمام، والحشاشين، وقهوة المحطة.