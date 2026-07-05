30 حالة وفاة جديدة بالكوليرا غربي السودان

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أعلنت هيئة إغاثية سودانية، اليوم الأحد، وفاة 30 مواطنا، وإصابة 800 آخرين بمرض الكوليرا في ولاية غرب كردفان غربي البلاد، منذ تفشي الوباء في 20 يونيو الماضي.

وأفادت هيئة غرفة طوارئ دار حمر في بيان، بتفشي وباء الكوليرا في محافظتي ود بنده والنهود والقرى المجاورة لهما بولاية غرب كردفان، لافتةً إلى أنَّ الإحصائيات سُجلت في أكثر من 25 قرية.

ونبَّهت "غرفة الطوارئ" من أنَّ أدوية مرض السكر في المحافظات الشمالية لولاية غرب كردفان، قد نفدت بالكامل.

وناشدت المنظمات الإنسانية والجهات الصحية بالتدخل العاجل، لتوفير الأدوية والمحاليل والمعينات الطبية اللازمة لاحتواء الوباء، كما دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات الوقاية من الكوليرا.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان لها، تسجيل 911 إصابة بوباء بالكوليرا بولايتي غرب وشمال كردفان، بينها 127 حالة وفاة.

ويأتي تفشي الوباء بينما تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.



