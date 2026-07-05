أمريكا: إقامة مراسم تأبين لتكريم 3 رجال إطفاء لقوا حتفهم على الحدود بين كولورادو ويوتا

من المقرر إقامة مراسم لتكريم 3 من رجال الإطفاء الذين لقوا حتفهم أثناء مكافحة حرائق على الحدود ببن ولايتي كولورادو ويوتا، بوصفهم أبطالا شجعانا وروادا في مجالات عملهم.

ومن المقرر إقامة مراسم تأبين لرجال الإطفاء الثلاثة عند الساعة 11 صباحا اليوم الأحد في مدرج حديقة لاس كولونياس بارك مدينة جراند جانكشن بولاية كولورادو الأمريكية.

وانتشرت حرائق الغابات في أنحاء الغرب الأمريكي، مدفوعة بأشهر من الطقس الجاف وانخفاض قياسي في تساقط الثلوج، ما أجبر السكان على إخلاء منازلهم فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران.

ولقي كل من إميلي باركر ونيك هاتشرسون وسيدني واتسون حتفهم، يوم السبت 27 يونيو، فيما أُصيب اثنان آخران بحروق، عندما حاصرتهم ألسنة اللهب الناتجة عن حرائق سريعة الانتشار في مقاطعة ميسا كاونتي.

واستخدموا خيم الحماية الطارئة، (وهي خيم محمولة من الألومنيوم والألياف الزجاجية يستخدمها رجال الإطفاء لحمايتهم من الإشعاع الحراري ونقص الأكسجين) والتي تُعد "الملاذ الأخير" الذي يلجأ إليه رجال الإطفاء عندما لا يكون هناك أي مخرج آخر.

وكانوا ضمن طاقم "هيليتاك"، وهو فريق يُنقل بالمروحيات إلى المناطق النائية، وتتمثل مهمته في منع الحرائق الجديدة من التحول إلى حرائق خارجة عن السيطرة.

وجاءت وفاتهم بعد نحو 13 عاما تقريبا من اليوم الذي لقي فيه طاقم نخبة مكون من 19 من رجال إطفاء حرائق الغابات حتفهم، عندما حوصروا في واد شديد الانحدار في يارنيل بولاية أريزونا.