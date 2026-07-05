نيجيريا: مقتل 2 من مواطنينا في أعمال عنف ضد المهاجرين بجنوب إفريقيا

قالت نيجيريا اليوم الأحد، إن اثنين من مواطنيها قتلا الشهر الماضي في جنوب إفريقيا بعد احتجاجات عنيفة ضد المهاجرين استهدفت العمال الأفارقة في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية النيجيرية، إن النيجيريين قتلا يوم 28 يونيو، قبل يومين من الموعد النهائي غير الرسمي الذي حدده المحتجون للأجانب لمغادرة البلاد. وأضافت أن أحدهما قتل على يد شرطي بينما قتل الآخر على إيدي مهاجمين مجهولين.

ولم ترد شرطة جنوب أفريقيا على الفور على طلب للتعليق من وكالة أسوشيتد برس.

وألقى المحتجون المناهضون للمهاجرين في أبريل ومايو الماضيين اللوم على الأجانب في ارتفاع مستويات البطالة والجريمة والضغط على الخدمات العامة.

ودفعت أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات والهجمات على الأفارقة كلا من نيجيريا وغانا ومالاوي إلى إعادة مواطنيها واستدعاء دبلوماسيي جنوب أفريقيا.

وقال كيميبي إيموموتيمي إيبيانفا، المتحدث باسم وزارة الخارجية النيجيرية: "تأتي جريمتا القتل في وقت يتم فيه استهداف الأجانب بشكل غير مبرر في جنوب أفريقيا. وهذا يثير تساؤلات حول محاولة متعمدة من جانب بعض العناصر للتعميم الخاطئ ووصم النيجيريين ذوي النوايا الحسنة والمجتهدين والمحترمين كمجرمين".

يذكر أن جنوب أفريقيا لديها تاريخ من العنف الناجم عن الغضب من وجود المهاجرين بما في ذلك عام 2008 عندما قتل أكثر من 60 شخصا فيما وصفته جماعات حقوقية دولية بهجمات معادية للأجانب.