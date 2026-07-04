أعرب محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمتوج بجائزة رجل المباراة، عن سعادته الكبيرة بقيادة الفراعنة إلى التأهل التاريخي لدور الـ16 من كأس العالم، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد من أجل تحقيق هذا الإنجاز.

وقال صلاح: "ما تحقق اليوم إنجاز تاريخي للمنتخب المصري، وقبل المباراة تحدثت مع جميع زملائي وطالبتهم بتقديم أفضل ما لديهم، والحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز، وأنا سعيد للغاية بما قدمه الفريق."

وعن تنفيذه ركلة الترجيح بطريقة "البانينكا"، أوضح قائد المنتخب: "إذا كان هناك لاعب سيسدد بهذه الطريقة، فهو أنا. قلت لنفسي إنه إذا كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، فأريد أن أسدد ركلتي بطريقة مميزة."

وبشأن إمكانية مواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في الدور المقبل، شدد صلاح على ضرورة احترام جميع المنافسين، قائلًا: "علينا احترام كل المنتخبات، ولا ننشغل باسم المنافس."