النقل: القطار الكهربائي السريع يختصر رحلة القاهرة - الإسكندرية إلى ساعة و25 دقيقة

قالت وزارة النقل إن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية، إذ يأتي ليُحدث نقلة نوعية في منظومة التنقل بين المحافظات، من خلال تقليل زمن الرحلات بصورة غير مسبوقة، وتوفير وسيلة نقل عصرية وآمنة تربط مختلف أنحاء الجمهورية بكفاءة وسرعة.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، أن الأثر المباشر للمشروع يتمثل في اختصار زمن الرحلات بين المدن الرئيسية، إذ يمكن الانتقال من القاهرة إلى الإسكندرية في ساعة و25 دقيقة فقط، ومن القاهرة إلى مدينة العلمين في ساعة و40 دقيقة، بينما تستغرق الرحلة من القاهرة إلى مرسى مطروح ساعتين و35 دقيقة، ومن الإسكندرية إلى مرسى مطروح ساعة و15 دقيقة.

وأوضحت أن هذه الأزمنة تمثل تحولًا كبيرًا في حركة التنقل مقارنة بوسائل النقل التقليدية، وتوفر للمواطنين وسيلة أسرع وأكثر راحة للوصول إلى وجهاتهم.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف إعادة رسم خريطة التنقل في مصر، بحيث تصبح المسافات بين المحافظات أقصر، والرحلات أكثر سهولة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، ويعزز حركة السفر اليومية، ويدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية والسياحية.

ونوهت إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالي أطوال يبلغ نحو 2000 كيلومتر، لتغطي مختلف أنحاء الجمهورية؛ حيث يربط الخط الأول بين العين السخنة والعلمين الجديدة ومرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا، بينما يمتد الخط الثاني من الفيوم إلى بني سويف ثم الأقصر وأسوان وأبو سمبل، فيما يربط الخط الثالث بين قنا وسفاجا والغردقة، لتشكل الشبكة منظومة متكاملة تربط شرق البلاد بغربها وشمالها بجنوبها.

وأوضحت أن أهمية المشروع لا تقتصر على نقل الركاب فقط، بل يمثل محورًا رئيسيًا لدعم التنمية، إذ يربط الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط بالمناطق الصناعية والزراعية واللوجستية، بما يساهم في تسهيل حركة البضائع وخفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة والاستثمار.

وتابعت أن المشروع يعد من وسائل النقل الصديقة للبيئة؛ لاعتماده على الطاقة الكهربائية، وهو ما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الوقود والحد من الازدحام والحوادث على الطرق، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو وسائل نقل مستدامة.