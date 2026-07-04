السلطات المكسيكية تعثر على جثّة صحفية بعد شهر من اختطافها

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عثرت السلطات المكسيكية، على جثّة صحفية خطفها مسلّحون الشهر الماضي، وفق ما أعلنت النيابة العامة الجمعة.

وفي مطلع يونيو، اقتحم رجلان ملثّمان منزل الصحافية روكسانا غوزمان وخطفاها في واقعة موثّقة بالفيديو، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وعثرت السلطات على جثّتها في منزل في ولاية فيراكروز في شرق المكسيك حيث كانت تقيم وتعمل، وفق بيان للنيابة.

وتم توقيف ثمانية أشخاص وُجّهت إليهم تهم القتل، بينهم أربعة من عناصر الشرطة البلدية.

وجاء في البيان أن هؤلاء العناصر "قدّموا الموارد والغذاء والدعم اللوجستي لعمليات الجماعة الإجرامية" التي خطفت الصحفية.

وكانت جوزمان تدير موقعًا إلكترونيًا إخباريًّا في فيراكروز حيث قُتل صحافيان آخران هذا العام.

وتُعدّ المكسيك من أخطر دول العالم لممارسة العمل الصحفي، وفق منظمة مراسلون بلا حدود.