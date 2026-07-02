قال المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، إنّ شريحة الطفل متوفرة في الأربع شركات التي تقدم خدمات الاتصالات في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن مواطن يمكن الاشتراك في الخدمتين وهما «اطمئن» و«اطمئن على الآخر».

وأوضح أن خدمة «اطمئن» تخص تقييد المحتوى غير الملائم للأطفال وغير المناسب لأعمارهم، بجانب حمايتهم من البرمجيات الخبيثة، مع منع أي برامج أو ألعاب يمكن أن تحرض على العنف.

ونوه بأن خدمة «اطمئن على الآخر» يُضاف إليها تقييد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما يعني إتاحة نوعين من الخدمات حسب رغبته في الاشتراك في إحداهما.

وأكد أن هذه الخدمة يمكن الاشتراك بها من خلال تطبيقات شركات الاتصالات أو الذهاب إلى أي من فروعها، موضحًا أنّ الخدمة حاليًّا في مرحلة إطلاق تجريبي، وتابع: «لا نفكر حاليًّا في فرض رسوم على هذه الخدمة».

وشدد على أن الهدف من الخدمة هو الوصول إلى جميع المواطنين، موضحًا أن الدولة تتيح هذه الخدمات للمواطنين كما أن شركات المحمول ملزمة بتقديمها.

وتابع: «الدور الآن على ولي الأمر وهو الذي يحدد مدى الحاجة لأي من الخدمتين»، موضحًا أنه يمكن الاشتراك في الخدمة على نفس الشريحة الموجودة حاليًّا دون الحاجة إلى تغييره إلى شريحة جديدة، بمعنى أن الخدمة تتم إضافتها لها.