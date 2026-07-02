قطاع التصنيع التشيكي يسجل أسرع وتيرة نمو له منذ عام 2022

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أظهرت بيانات استطلاع أجرته وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، اليوم الأربعاء، أن النشاط الصناعي في جمهورية التشيك سجل، خلال شهر يونيو الماضي، أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من أربع سنوات، مدعوما بزيادة الإنتاج وارتفاع الطلبيات الجديدة بشكل كبير.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 9ر53 نقطة خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 2ر52 نقطة في مايو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر فوق مستوى 50 نقطة إلى حدوث نمو القطاع، ودون 50 نقطة إلى انكماش.

وأضاف الاستطلاع أن النمو في القطاع لم يكن مدفوعا فقط بزيادة الإنتاج وارتفاع الطلبيات الجديدة، بل يعود كذلك إلى قيام المستهلكين بتكوين مخزونات، إلى جانب تحسن مستويات الطلب.

وعلى صعيد الأسعار، أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الضغوط التضخمية تراجعت عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة خلال يونيو الماضي، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.