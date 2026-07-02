شيكو عن «صقر وكناريا»: ردود الفعل جاءت إيجابية للغاية رغم عرضه في توقيت صعب يتزامن مع الثانوية وكأس العالم

قال الفنان شيكو إنه يشعر بالقلق دائمًا تجاه أعماله الفنية حتى موعد عرضها، ولا يشاهد أعماله، وإنما ينتظر ردود أفعال الجمهور بعد طرح العمل.

وأضاف شيكو، عبر برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "MBC مصر"، أمس الأربعاء، خلال حديثه عن فيلم "صقر وكناريا"، أن ردود الفعل على الفيلم جاءت إيجابية للغاية، رغم عرضه في توقيت صعب يتزامن مع امتحانات الثانوية العامة وبطولة كأس العالم لكرة القدم، لافتًا إلى أنه يتابع مباريات البطولة باستمرار.

وتحدث عن تعاونه مع الفنان محمد إمام في الفيلم، مشيرًا إلى أنه يعد العمل الأول الذي يشارك فيه معه بشكل كبير، حيث إنه كان معه كضيف شرف في أحد الأعمال من قبل، ولم يتقابلا حينها، مؤكدًا أنه سعيد بهذه التجربة.

وتابع أن "إمام" أخبره بالفيلم وكان لديهما بعض الملاحظات على السيناريو في البداية، ثم استمر العمل عليه حتى وصل إلى نسخة مختلفة تمامًا بعد تعديلات عدة وصلت إلى نحو 11 نسخة، حتى خرج بالشكل النهائي.

وأكد على أن العمل الجماعي يحتاج إلى الاستماع لآراء مختلفة، خاصة في كتابة السيناريو، لافتًا إلى أن الكيمياء بينه وبين "إمام" كانت واضحة خلال العمل، وأنهما كانا يهتمان كثيرًا بالتفاصيل، ما جعل التجربة مليئة بالمجهود.

وحقق فيلم "صقر وكناريا"،، 3 ملايين و600 ألف جنيه، بما يوازي 23 ألف تذكرة، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر في مصر، ويصل إجمالي ما حققه بعد 7 أيام عرض إلى 27 مليونًا و893 ألف جنيه، بما يوازي 167 ألف تذكرة.

وتدور أحداث فيلم "صقر وكناريا" حول "صقر"، الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثا عن حياة أكثر استقرارًا، إلا أن خططه تتغير بعد تعارفه على "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات، لتقودهما سلسلة من المواقف غير المتوقعة إلى مغامرات متلاحقة تقلب حياتهما بالكامل.