النقل: تنفيذ أكبر خطة للتوسع في وسائل النقل الحضري الأخضر منذ 2014

أبرزت وزارة النقل، مشروعات قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2026، حيث شهد القطاع طفرة كبيرة في حجم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة، التي تستهدف التوسع في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل الحضري الأخضر المستدام والصديق للبيئة.

ونوهت الوزارة، في تقرير لها، إلى استكمال شبكة المترو، بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة، لمواكبة التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات النقل الجماعي، بما يتيح تقديم خدمات نقل حديثة وآمنة ومتميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) الممتد بين السلام والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 70 كيلومترًا، ويضم 12 محطة، وجرى تشغيل محطتي "كاتدرائية الميلاد" و"القيادة الاستراتيجية" ضمن المرحلة الثالثة، التي يبلغ طولها 20.4 كيلومتر، وتضم 4 محطات، مع استمرار استكمال باقي أعمال هذه المرحلة.



وكشف عن تنفيذ المرحلة الرابعة بطول 15.13 كيلومتر، وتضم 5 محطات، ليصل إجمالي طول الخط إلى 105.5 كيلومتر، وتُجرى دراسة تنفيذ المرحلة الخامسة بطول 7.8 كيلومتر، ومحطة واحدة لربط الخط بالمنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزارة، إلى افتتاح محطة عدلي منصور المركزية، المقامة على مساحة 15 فدانًا، والتي تُعد أكبر محطة تبادلية في مصر، حيث تتيح تبادل الخدمة بين ست وسائل نقل مختلفة تشمل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، والخط الثالث لمترو الأنفاق، وخط سكك حديد "عدلي منصور – السويس"، والسوبر جيت، والأتوبيس الترددي (BRT)، والأتوبيس الترددي "عدلي منصور – السلام".

وقالت الوزارة، إن منظومة المترو شهدت الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الخط الثالث بالكامل بمراحله الأربع، بطول 41.2 كيلومتر، ودخوله الخدمة أمام الجمهور، بينما يتبقى تنفيذ المرحلة الخامسة بطول 9.2 كيلومتر حتى مطار القاهرة، بما يحقق الجدوى الاقتصادية الكاملة للخط، كما تم توريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا للعمل على الخط الثالث.

وفي مجال المونوريل، أكدت الوزارة، الانتهاء من تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كيلومتر، ويضم 22 محطة، حيث افتتحه السيسي في 20 مارس الماضي، ثم جرى تشغيل المرحلة الأولى للجمهور في 6 مايو الماضي من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة، أعقبها تشغيل المرحلة الثانية في 27 يونيو 2026 من محطة استاد القاهرة حتى محطة المشير طنطاوي، مع مواصلة تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل بطول 43.8 كيلومتر، ويضم 13 محطة.

وقالت الوزارة، إنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 19 كيلومترًا، ويضم 17 محطة، بالتوازي مع تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، التي تضم 3 خطوط بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر و60 محطة، وتشمل الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) بطول 660 كيلومترًا، والخط الثاني (أكتوبر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 175 كيلومترًا.



وأضافت أنه جرى توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع مع تحالف شركتي DB الألمانية والسويدي إليكتريك في 11 نوفمبر 2025، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط (TransMEA).

وتابعت أنها تواصل تنفيذ خطة تطوير منظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، من خلال مشروع مترو الإسكندرية في مرحلته الأولى الممتدة بين أبو قير ومحطة مصر بطول 21.7 كيلومتر، ويضم 20 محطة، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل من محطة فيكتوريا حتى محطة الرمل بطول 13.2 كيلومتر، ويضم 24 محطة.

وكشفت عن تسليم المسار النهائي للمرحلة الأولى من الخط السادس لمترو الأنفاق، الممتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة بطول 38.1 كيلومتر، ويضم 26 محطة، إلى شركة ألستوم الفرنسية، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط (TransMEA).