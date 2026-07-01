تامر مرسي يطرح البوستر الرسمي لـ«خلي بالك من نفسك» استعدادا لطرحه يوليو الجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشر المنتج تامر مرسي البوستر الرسمي لفيلم "خلي بالك من نفسك" الذي يجمع في بطولته لأول مرة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، استعدادا لطرحه يوم ٢٢ يوليو في دور العرض السينمائي.

وقال مرسي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "البوستر الرسمي لفيلم خلي بالك من نفسك.. انتظرونا يوم ٢٢ يوليو بجميع دور العرض في مصر".

تدور أحداث الفيلم حول مقدم برنامج إذاعي يقدم نصائح عاطفية، بينما تلعب ياسمين عبد العزيز دور فتاة قوية ومستقلة، وتنقلب حياته رأساً على عقب عندما تقتحم حياته وتشاركه سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية.

الفيلم يشترك في بطولته كلا من لبلبة وإياد نصار وكريم فهمي ومن تأليف شريف الليثي واخراج معتز التوني.