اعتذرت مديرة العلاقات العامة لفريق «هارموني عربي» منة نصرت، على الهواء بسبب الجدل الذي أثارته الأغنية الأخيرة للفريق عن المنتخب المصري، والتي تضمنت توجيه انتقادات لأداء اللاعب عمر مرموش.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «صباح العربية»، المذاع عبر فضائية «العربية»، صباح الثلاثاء، إنها تعتذر للجمهور في حال وصول الرسالة بشكل خاطئ، مؤكدة أن الغرض من الأغنية هو «المزاح الكروي».

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب متبع بشكل كبير في مصر، مستشهدة بالنهج الذي انتهجته أهم الحملات الإعلانية بمناسبة المونديال، والذي لجأت فيه لـ«المزاح الساخر».

ولفتت إلى أن «أعضاء الفريق هم من طلاب الجامعات والمشجعين في المدرجات والأناس العاديين في الشوارع، واعتادوا التفاعل مع أي مباراة يشارك فيها المنتخب المصري».

وأضافت: «ربما حدث سوء تفاهم أو الرسالة وصلت بشكل خاطئ، لكن الهدف من الأغنية التشجيع والإعراب عن فرحتنا بتلك الخطوة، وسعداء بجهود محمد صلاح ومرموش ورامي ربيعة وجميع لاعبي المنتخب».

وأعربت عن تعجبها من قرار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهامهم بالتقليل من لاعب بعينه، مشددة على أن «الفريق لم يقصد هذا الأمر إطلاقًا».

وأثارت أغنية لفريق «هارموني عربي» لدعم المنتخب المصري في كأس العالم 2026 جدلاً، بعدما أثنت في كلماتها على عدد من لاعبي الفريق وحملت انتقاداً للاعب المنتخب ونادي «مانشستر سيتي» الإنجليزي عمر مرموش، بينما شجعت الأغنية عدداً من زملائه من بينهم محمد صلاح ومصطفى شوبير.

ومع الإشادة برؤية مدرب المنتخب حسام حسن، والتأكيد على أن القرار الأخير له والإشادة بعدد من اللاعبين، استخدم الفريق تقنية الأبيض والأسود مع الغناء بحزن عند الحديث عن عمر مرموش، الذي واجه انتقادات لأدائه خلال الأيام الماضية.