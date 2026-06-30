هبطت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 60 جنيها ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 5665 جنيها، مقابل 5725 جنيها في نهاية تعاملات أمس، مدفوع باستمرار خسائر المعدن الأصفر في البورصات العالمية.

وانخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 4855 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 6474 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 480 جنيها ليصل إلى 45320 جنيها، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

وفى الأسواق العالمية، واصل الذهب انخفاضه إلى ما دون 4000 دولار للأوقية، مع إرسال الولايات المتحدة وإيران إشارات متضاربة قبل محادثات جديدة لإنهاء الحرب التي غذت ضغوط التضخم العالمية.

وانخفض المعدن النفيس بما يصل إلى 1.8% إلى 3943 دولاراً، وهو أدنى مستوى خلال التعاملات منذ نوفمبر، بعدما تخلى عن نحو 2% في الجلسة السابقة.

وخسر الذهب نحو 25% منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، مخترقاً مستويات فنية رئيسية، من بينها المتوسط المتحرك لـ200 يوم، الذي يرسم زخم المدى الطويل.

ورغم تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها الحاد في وقت سابق من الحرب، لا تزال التوقعات تشير إلى أن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويخلق ذلك ضغوطاً معاكسة للمعادن النفيسة التي لا تدرّ عوائد.

كما أضاف الدولار الأقوى ضغوطاً على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية، ما يجعل المعدن أكثر كلفة لكثير من المشترين. وارتفع مؤشر للدولار بأكثر من 2% هذا الشهر.

وقالت هيبي تشين، المحللة لدى "فانتدج ماركتس"، إنه رغم أن تراجع التوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط قد يساعدان في تهدئة مخاطر التضخم، فإن السوق تولي أهمية أكبر على تجدد توقعات رفع الفائدة الأمريكية وقوة الدولار في النصف الثاني، وهما عاملان يرفعان كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب

وأضافت أنه من الناحية الفنية، تسارع ضغط البيع أيضاً بعدما كسرت الأسعار مستويات دعم رئيسية حديثة، ما حوّل ما بدأ كجني أرباح إلى تراجع أعمق لزخم قصير الأجل.