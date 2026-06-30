سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشب فجر اليوم الثلاثاء، حريق هائل بمخزن أخشاب بمنطقة منشأة ناصر ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين نتيجة الحريق، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى، فيما نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد باندلاع حريق مخزن بمنشأة ناصر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

بالانتقال والفحص تبين امتداد الحريق لبقية العقار وتم الدفع بعدد 17 سيارة إطفاء وخزانات مياه وفرضت كردون أمني بالمنطقة واستخدم رجال الحماية المدنية سلم هيدروليكي للمساعدة في عمليات الإخماد وانقاذ المحتجزين.

وبعد 5 ساعات من محاربة النيران تمكن رجال الحماية المدينة من السيطرة عليه وإخماده وتم حصر المصابين والوفيات حتى الآن 18 شخصا.

فيما انهار العقار بالكامل بعد انتهاء الحريق بسبب تآكل الحوائط الخاصة بالعقار نتيجة اشتعال النيران بها.

وانتقل فريق من النيابة العامة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.