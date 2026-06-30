نائب وزير الصحة: حبوب منع الحمل لا تسبب مياه على المخ

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، على أن الشائعات المتداولة بشأن تسبب حبوب منع الحمل في الإصابة بـ”المياه على المخ” أو الأورام أو العقم لا تستند إلى أي دليل علمي، مشددة على أن تلك الأدوية آمنة ومعتمدة من الهيئات الصحية العالمية بعد دراسات دقيقة.

وقالت "الألفي" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" على قناة النهار، أمس الاثنين، إن حبوب منع الحمل عبارة عن هرمونات، ويجب استخدامها وفقًا لتعليمات الطبيب، موضحة أن البعض يردد معلومات غير صحيحة دون الرجوع إلى المصادر العلمية، ما يسهم في انتشار مفاهيم خاطئة تثير قلق السيدات.

وأضافت أن حبوب منع الحمل “ليس لها أي علاقة بالمياه على المخ”، كما أن الادعاءات بشأن تسببها في العقم أو الأورام غير صحيحة، مؤكدة أن جميع الأدوية التي تُطرح للاستخدام على نطاق واسع تخضع لدراسات علمية صارمة للتأكد من سلامتها وعدم تسببها في أضرار صحية.

وأوضحت أن هناك دراسات أشارت إلى أنه في حال استخدام حبوب منع الحمل بشكل متواصل لمدة 10 سنوات، فقد ترتفع احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان بنسبة تقل عن 1%، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدل الطبيعي للإصابة بالسرطان مع التقدم في العمر.

ولفتت إلى أن بعض أطباء النساء والتوليد يؤكدون أن حبوب منع الحمل قد يكون لها تأثير وقائي ضد أنواع من السرطان لدى بعض السيدات، معربة عن استغرابها من سرعة انتشار المعلومات الطبية الخاطئة.