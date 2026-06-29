تراجع أسعار الذهب مع تجدد الهجمات بين أمريكا وإيران رغم مذكرة التفاهم بينهما

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تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، لتبدد جزئيا مكاسبها خلال الجلستين السابقتين، في الوقت الذي تجددت فيه الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية ما يزيد المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط ومعدل التضخم ويزيد توقعات زيادة سعر الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر الذهب تسليم أغسطس المقبل بمقدار 50ر56 دولارا أي بنسبة 38ر1% إلى 80ر4039 دولارا للأوقية، في حين تراجع سعر الفضة بمقدار 049ر1 دولارا أي بنسبة 76ر1% إلى 415ر58 دولارا للأوقية.

وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان في 17 يونيو، تنص على وقف الهجمات لمدة 60 يوما، بدأت أسعار النفط الخام تتراجع عن مستوياتها المرتفعة للغاية.

وأدى إعادة فتح إيران لمضيق هرمز فورا إلى استئناف حركة الملاحة في الخليج العربي.

وعقب التوقيع، انتهت يوم الاثنين الماضي جولة أولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، بهدف صياغة اتفاق إطاري للمفاوضات، حيث صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأنه تم تحقيق تقدم جيد.

ونسب ترامب الفضل لنفسه في انخفاض أسعار النفط، وربط ذلك بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تبادل الجانبان رسائل متضاربة بشأن السيطرة المضيق وإدارته.

ويوم الخميس الماضي، أصاب مقذوف مجهول سفينة تجارية ترفع علم سنغافورة، باسم "إيفر لافلي"، أثناء عبورها المياه العمانية عبر المضيق. ووصف ترامب الضربة بأنها عمل طائش وانتهاك لوقف إطلاق النار.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الجمعة، استهدافها مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية قرب ميناء سيريك جنوب إيران.

وردا على ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ثمانية مواقع عسكرية أمريكية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في قاعدة علي السالم بالكويت، وفي قاعدة الأسطول الخامس البحري في ميناء سلمان بالبحرين.

ويشعر المحللون بالقلق من أن يعيد التصعيد المتجدد أسعار النفط الخام إلى مستويات ما قبل يوم 17 يونيو.