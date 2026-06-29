توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وحار رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 و1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع للموج يتراوح بين 1.5 و2.75 متر، والرياح شمالية غربية.

وفي خليجَي السويس والعقبة، تكون حالة البحر شديدة الاضطراب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و4 أمتار، مع رياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 37 39 24

العاصمة الجديدة 38 40 23

6 اكتوبر 38 40 24

بنها 37 39 24

دمنهور 36 38 23

وادى النطرون 37 39 24

كفر الشيخ 36 38 23

بلطيم 32 34 23

المنصورة 37 39 24

الزقازيق 36 38 24

شبين الكوم 36 38 23

طنطا 35 37 23

دمياط 31 33 24

بورسعيد 31 34 25

الاسماعيلية 38 40 23

السويس 37 39 24

العريش 34 36 21

رفح 33 36 20

رأس سدر 38 40 25

نخل 37 38 24

كاترين 33 35 16

الطور 36 38 25

طابا 35 36 22

شرم الشيخ 39 40 29

الغردقة 38 39 27

الاسكندرية 31 34 23

العلمين 30 34 23

مطروح 29 32 24

السلوم 32 35 22

سيوة 37 38 23

رأس غارب 38 39 25

سفاجا 38 39 26

مرسى علم 37 39 26

شلاتين 38 40 28

حلايب 35 36 24

أبو رماد 34 35 24

مرسى حميرة 34 35 25

أبرق 39 40 26

جبل علبة 38 39 26

رأس حدربة 33 34 25

الفيوم 38 39 24

بني سويف 38 39 24

المنيا 39 40 25

أسيوط 40 41 25

سوهاج 41 42 26

قنا 43 44 27

الأقصر 43 44 27

أسوان 43 44 28

الوادى الجديد 42 43 24

أبوسمبل 42 43 26