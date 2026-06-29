إيران تعلن إرسال وفد تقني إلى قطر لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أن وفدًا تقنيًا سيزور قطر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان: «في ما يتعلق بالبند الحادي عشر الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، تتم متابعة تنفيذ هذا الأمر»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «في هذا الإطار، سيتوجه وفد متخصص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع».

وأكد بقائي أنه «لن تُعقد خلال الأيام المقبلة أي اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى».

وشدد على أن زيارة الوفد الإيراني تستهدف «متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر».