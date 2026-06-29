اصطدام طائرة أمريكية بمسيرة أثناء محاولتها الهبوط في مطار جون كيندي

أبلغ طيار بشركة جيت بلو الجوية، صباح اليوم الاثنين، عن اصطدام طائرته بمسيرة أثناء اقترابه من مطار جون إف كينيدي الدولي للهبوط في نيويورك.

وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا في الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة 0715 صباحاً، عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 3آلاف قدم (914 مترا)، أثناء عبورها الخط الساحلي.

ورغم الحادث، هبطت الطائرة بسلام دون الحاجة إلى مساعدة إضافية، ولم تُسفر عمليات التفتيش اللاحقة عن رصد أي أضرار.

وأكدت الشركة أن جميع الركاب غادروا الطائرة بشكل طبيعي، ثم أُخرجت الطائرة من الخدمة لإجراء فحص شامل.

وأضافت جيت بلو أنها "لم تعثر على أي أضرار أو دليل على وقوع اصطدام"، مشيرة إلى أن الطائرة التي من طراز إيرباص إيه 321 ، كانت قادمة من لاس فيجاس في رحلة ليلية إلى نيويورك.