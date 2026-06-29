واتسآب يعتزم السماح للمستخدمين بإنشاء حساب باسم مستخدم بدلا من رقم الهاتف

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أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب، المملوكة لمجموعة ميتا بلاتفورمس، اليوم الاثنين، اعتزامها السماح للمستخدمين باختيار إنشاء حساب عن طريق اسم المستخدم بدلا من أرقام الهاتف، في إطار خطط تستهدف معالجة ثغرة أمنية تهدد الخصوصية في التطبيق.

وقال تطبيق واتسآب إنه بدأ السماح للمستخدمين بحجز اسم مستخدم غير متكرر ويمكن استخدامه في الاتصال مع مستخدمي التطبيق عندما يتم إطلاق هذه الخاصية في وقت لاحق من العام الحالي.

يذكر أن تطبيق واتسآب يتيح حتى الآن الاتصال بالمستخدمين بواسطة أي شخص يعرف أرقام هواتفهم.

وقال التطبيق في منشور إنه "خلال الشهور المقبلة" سيحصل المستخدم على خيار الوصول إليه والاتصال به باستخدام اسم المستخدم وليس رقم الهاتف. ولم يحدد التطبيق موعدا دقيقا لإطلاق الخاصية.

وقالت أليس نيوتن ريكس نائب رئيس واتسآب للمنتجات للصحفيين "صممنا هذه كخاصية خصوصية أساسية". لن يكون على التطبيق دليلا لاسم المستخدم، ولن يقترح على المستخدم اسما أثناء كتابته للاسم المطلوب.

وأضافت ريكس: "الناس ستحتاج إلى معرفة اسم المستخدم بالضبط حتى يمكنهم التواصل معه لأول مرة.. أعتقد أن الكثيرين سيسارعون للحصول على أسماء مستخدمين، ولهذا السبب قررنا فتح باب حجز الأسماء مبكرا".

وستتاح للشركات والمؤسسات والمبدعين الذين لديهم حسابات على منصتي التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك المملوكتين لشركة ميتا، فرصة الحصول على أسماء مستخدم على واتسآب.

يجب أن يتراوح طول اسم المستخدم بين 3 و35 حرفا. ولمنع انتحال الشخصية، سيحتفظ واتساب بأسماء المستخدمين للشخصيات أو المجموعات البارزة، مثل المشاهير والشخصيات العامة والجهات الحكومية.