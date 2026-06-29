الشرطة الألمانية: نزاع على حضانة الأطفال الدافع وراء حادث إطلاق النار

من المرجح أن يكون نزاع على حق حضانة أطفال هو الدافع وراء حادث إطلاق النار في مؤسسة لرعاية الأحداث في مدينة شتاده الواقعة غربي هامبورج بشمال ألمانيا والذي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك حسبما صرحت رئيسة الشرطة في منطقة لونيبورج في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين.

من جانبها، وصفت دانييلا بيرنس وزيرة داخلية ولاية سكسونيا السفلى (تقع بها شتاده) جريمة العنف بأنها حادثة فردية معزولة. وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إنه لا توجد أي صلة بين هذه الجريمة وأي مناطق أخرى.

وكانت مدينة شتاده تصدرت عناوين الأخبار في العام الماضي على خلفية أعمال شغب اندلعت بين عائلتين كبيرتين خلال محاكمة في قضية قتل.