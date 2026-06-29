استعرض الإعلامي أحمد موسى لقطات أرشيفية للأزمات التي عاشتها مصر قبيل ثورة الثلاثين من يونيو، مشيرًا إلى طوابير الوقود التي كانت تمتد «لساعات وأيام»، وأدت إلى تعطل مصالح المواطنين.

ولفت موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى «معاناة الناس» للحصول على الوقود، مشيرًا إلى لجوء البعض لوضع «جراكن» البنزين فوق السيارات رغم مخاطرها الكارثية، بسبب انعدام الوقود في المحطات.

وأكد أن مصر كانت تنزلق نحو مصير «الدولة الفاشلة»، قائلًا: «أشغال الناس اتعطلت، ومصالح الناس اتعطلت، البلد كانت رايحة لدولة فاشلة، لو استنينا شوية كنا رايحين لدولة فاشلة، كنا بقينا زي دول تانية مرجعتش لحد دلوقتي، يا متقسمة، يا عندهم ميليشيات، أو كل واحد قاعد في حتة، إحنا كنا رايحين لكده لولا مشهد 30/6 وقرار 3 يوليو وترجع البلد بلد».

وأشار إلى أزمة الخبز التي سبقت الثورة، ومشاهد التزاحم الشديد أمام المخابز: «الناس كانت بتموت نفسها على العيش، اللي أنت النهاردة بتتكلم دعم عيني ولا دعم نقدي؟ الناس كانت بتموت علشان رغيف عيش، غير طوابير البوتاجاز، كان نفسك في أنبوبة بوتاجاز وتدفع فيها رقم، والناس تقف بالساعات من أجل أنبوبة، كل شيء كان فيه أزمة، أكل فيه أزمة، كهرباء فيها أزمة، بوتاجاز فيه أزمة، كل شيء فيه أزمة، وبلد ضلمة، مفيش كهرباء».

وأكد أن انقطاع الكهرباء كان يُشكل «خطرًا أمنيًا حقيقيًا» يهدد سلامة الناس في الشوارع، متابعًا: «الإخوان معملوش حاجة بجنيه في البلد، مبنوش طوبة في سنة، الهدف بس يأخون البلد الأول، إنما تشتغل لصالح الناس لا يمكن، مفكروش في المواطن، المواطن بالنسبة لهم صفر، أهم حاجة كان التنظيم».