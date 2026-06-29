وزير الدفاع الإسرائيلي: نتنياهو رفض طلبا من ترامب بربط لبنان بالاتفاق مع إيران

كشفت وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تفاصيل جديدة عن المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق مع إيران، مشيرة إلى خلافات بين الجانبين حول ربط الساحة اللبنانية بالمباحثات مع طهران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال إحاطة للصحفيين، إن إيران مارست ضغوطاً على إدارة ترامب لإدخال الملف اللبناني ضمن التفاهمات مع إيران، وإن ترامب طلب من نتنياهو ربط الجبهات، فيما عارض رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك.

وأضاف كاتس أن نتنياهو وترامب أجريا خمس محادثات حول الموضوع، شارك في أربع منها، وخلالها حاول ترامب إدراج لبنان ضمن الاتفاق مع إيران، لكن نتنياهو رفض ذلك، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال إن ترامب خلال المكالمة الخامسة، التي لم يشارك فيها، انتقد استمرار إسرائيل في عملياتها في لبنان، ورد نتنياهو بأنها لن تقصف مباني، لكنها ستواصل العمل "بشكل دقيق لإزالة التهديدات الأمنية".

وأوضح كاتس أن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، باعتبار ذلك "مصلحة وطنية واستراتيجية".

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل كانت تمتلك "خطة أولى" أوسع تهدف إلى إسقاط قدرات حزب الله ونزع سلاحه، لكنها انتقلت لاحقاً إلى "خطة ثانية" أكثر محدودية هدفها نزع سلاح الحزب جنوب نهر الليطاني، بسبب التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران والضغوط الأمريكية.

وقال إن "ربط الجبهات" حال دون توجيه ضربة واسعة لحزب الله كانت، بحسب تقديره، ستؤدي إلى انهياره، لكنه اعتبر أن التفاهمات الجديدة منحت إسرائيل "شرعية أمريكية ولبنانية" للبقاء في جنوب لبنان ما دام الحزب لم ينزع سلاحه.

وأضاف أن إسرائيل لن تنسحب "ملليمتراً واحداً" من لبنان، مؤكداً أن وجودها هناك ليس له هدف إقليمي وإنما "مصلحة أمنية".

وتطرق كاتس إلى العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وقال إن الجيش الإسرائيلي قتل نحو 300 من عناصر حزب الله خلال العملية الأخيرة، وإن معظم البنى التحتية للحزب في مناطق عدة دُمرت، مشيراً إلى أن نحو 200 ألف لبناني كانوا يعيشون قرب الحدود لم يعودوا إلى منازلهم.

وفي ما يتعلق بالاتفاق مع لبنان، أوضح أن الجيش اللبناني سيعمل بين الخط الأصفر ونهر الليطاني ضمن آلية متفق عليها، على أن يثبت قدرته على إبعاد حزب الله، بدعم ومراقبة أميركية.

كما تطرق وزير الدفاع الإسرائيلي إلى إيران، وقال إنه "لا يوجد احتمال أن تهاجم إيران إسرائيل ولا ترد إسرائيل بقوة"، واعتبر أن أي مواجهة جديدة ستكون "الحرب الثالثة مع إيران"، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يستعد لما سماه "عملية أزرق وأبيض" ضد طهران، وأن لديه بنك أهداف جاهزاً.

وأكد أن إسرائيل تستعد لاحتمال إطلاق إيران صواريخ باتجاهها، وأن الولايات المتحدة ستساعدها على الأقل في الجانب الدفاعي، بحسب تقديره.