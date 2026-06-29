أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الاثنين، سيطرة الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه على مدينة كلبس بولاية غرب دارفور غربي السودان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.

وقال مناوي، في تدوينة على صفحته بمنصة فيسبوك الأمريكية، إن "القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة للحركات المسلحة والمقاومة الشعبية، وبإسناد شعبي، ردت الصاع صاعين في بلدة كلبس لقوات الدعم السريع".

وأضاف أن القوات "كبّدت الدعم السريع خسائر قاسية في درس لن يُنسى".

من جانبه، قال حاكم ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة، في بيان: "بكل فخر واعتزاز نعلن لشعبنا استعادة مدينة كلبس بولاية غرب دارفور، بعد معارك ضارية خاضتها قواتنا ببسالة وإقدام ضد مليشيا الدعم السريع".

وأضاف أن "القوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات المساندة تمكنت من تحرير مدينة كلبس التي ظلت تحت سيطرة المليشيا".

واعتبر ذلك "إنجازا عسكريا يعكس كفاءة القوات وعزيمتها على دحر التمرد واستعادة سلطة الدولة".

وأكد أن "معركة التحرير لن تتوقف عند كلبس، بل ستتواصل حتى تحرير كامل ولاية غرب دارفور وسائر أنحاء السودان".

وتقع مدينة كلبس في أقصى غرب السودان قرب الحدود مع تشاد، وتبعد نحو 160 كيلومترا عن مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور.

ويأتي هذا التطور بعد يومين من إعلان القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني سيطرتها على بلدة أبو قمرة في ولاية شمال دارفور عقب معارك مماثلة.

وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم ولايات دارفور الخمس، باستثناء أجزاء من شمال دارفور، فيما يفرض الجيش السوداني نفوذه على غالبية الولايات الأخرى بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتواصل الحرب في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش و"الدعم السريع" على خلفية خلاف بشأن دمج القوات، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.