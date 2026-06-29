يديعوت أحرونوت: العثور على جثة عسكري إسرائيلي وسط تصاعد حالات الانتحار بالجيش

عُثر على جثة عسكري إسرائيلي وسط البلاد، في حادثة جديدة تأتي مع تزايد حالات انتحار الجنود، بينما تحقق الشرطة العسكرية في ملابسات الوفاة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الإثنين، إنه عثر على جثة جندي إسرائيلي في وسط البلاد يوم الجمعة الماضي، دون الكشف عن هويته أو ظروف وفاته.

وأضافت أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، على أن تُحال نتائجه إلى النيابة العسكرية بعد استكماله، فيما أُبلغت عائلة الجندي بوفاته.

وتأتي الحادثة وسط حالة من التعتيم في إسرائيل على تزايد ظاهرة الانتحار بين جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في 25 مايو الماضي، بانتحار جندي إسرائيلي في الولايات المتحدة، متأثرا بمقتل عسكري مقرب منه خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ووفقا لتقرير سابق نشرته "هآرتس"، شهد عام 2025 انتحار 22 جنديا أثناء الخدمة، وهو أعلى معدل يسجله جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 15 عاما، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشارت تقارير إسرائيلية في الأشهر الأخيرة إلى أن تصاعد حالات الانتحار بين العسكريين يرتبط بالتداعيات النفسية لحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، المستمرة منذ 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت الإبادة التي دعمتها الولايات المتحدة عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية.