وزير الدفاع الإسرائيلي: قد نجد أنفسنا غدا في حرب مع إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد الحرب مع إيران، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية جديدة، فيما شدد على أن إسرائيل لن تنسحب من «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان، ولن تسمح بإعادة تسلح حزب الله أو حركة حماس.

وخلال إحاطة للصحفيين العسكريين والسياسيين، قال كاتس: «قد نجد أنفسنا غدًا في حرب مع إيران. وإذا أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، فسنهاجمها بقوة»، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي «في حالة تأهب»، وأن تل أبيب أوضحت موقفها للإدارة الأمريكية، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وأوضح أن تجدد المواجهة مع إيران قد يحدث إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المفاوضات واستئناف الهجوم، أو إذا بادرت إيران إلى مهاجمة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالاستعداد لتنفيذ ما وصفه بـ«عملية أزرق- أبيض» ضد إيران.

وأشار إلى أن إيران ما زالت تمتلك مخزونًا من الصواريخ وقدرة على إطلاقها، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي مستعد «دفاعيًا وهجوميًا»، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات لحماية الجبهة الداخلية إذا اقتضت الحاجة.

وفي الشأن اللبناني، قال كاتس إن إسرائيل ستواصل استهداف أي تهديد، مضيفًا أن أي إطلاق نار من حزب الله باتجاه المستوطنات الإسرائيلية سيقابل بضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد أن إسرائيل «لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان»، معتبرًا أن بقاء القوات الإسرائيلية هناك يمثل «أهم إنجاز» تحقق، وأن الانسحاب لن يتم قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان.

وأضاف أن الجيش اللبناني سيتولى، بدعم أمريكي، العمل في المنطقة الواقعة بين الحدود ونهر الليطاني لإبعاد حزب الله، مشيرًا إلى أن واشنطن وتل أبيب تؤيدان تدريب وحدات خاصة في الجيش اللبناني لتنفيذ هذه المهمة.

ورأى كاتس أن الربط بين الساحتين الإيرانية واللبنانية حال دون توجيه «ضربة قاصمة» إلى حزب الله، لكنه اعتبر أن الاتفاق السياسي الحالي يهدف في نهاية المطاف إلى نزع سلاح الحزب.

وفي الملف السوري، قال إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها داخل سوريا، مشيرًا إلى تنامي النفوذ التركي هناك، ومؤكدًا أن تل أبيب تراقب التطورات عن كثب، وتعتبر نفسها مسؤولة أيضًا عن حماية الدروز.

أما بشأن قطاع غزة، فقال كاتس إن إسرائيل لن تسمح بإعادة تسليح حركة حماس، وإنها ستواصل عملياتها العسكرية، مضيفًا: «إذا لم يتم نزع سلاح حماس وفق الشروط، فسنكمل المهمة بأنفسنا».

وتطرق كذلك إلى جماعة الحوثي، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا أكبر مما يُعتقد، مؤكدًا أن إسرائيل تستعد لمختلف السيناريوهات المستقبلية.

وفي ختام تصريحاته، قال كاتس إن إسرائيل تعتزم تعزيز قدراتها العسكرية في مجال الفضاء، بما يشمل تطوير منظومات هجومية ودفاعية تعتمد على تقنيات الليزر، بهدف أن تصبح من بين الدول الثلاث الرائدة عالميًا في هذا المجال، على حد قوله.