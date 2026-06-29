نائب وزير الخارجية الإيراني يزور عمان لإجراء محادثات بشأن مضيق هرمز

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قال نائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب آبادي، إنه توجه اليوم الاثنين إلى سلطنة عمان حيث التقى بدبلوماسي عماني كبير في الاجتماع الأول للجنة هرمز المشتركة التي تشكلت حديثا.

وذكر الدبلوماسي الإيراني في منشور على موقع "إكس" أنه التقى مع عبدالعزيز الهنائي لإجراء مناقشات حول القضايا الحالية المتعلقة بالمضيق، بما في ذلك الإدارة المستقبلية للممر المائي الرئيسي والحقوق السيادية لكلتا الدولتين الساحليتين.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في البداية.

ووفقا لمصادر عمانية، ناقش الجانبان التنسيق الوثيق في مجال الشحن والخدمات البحرية.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية في مسقط إن الجانبين أكدا مجددا التزامهما بالقانون الدولي، وكذلك بالمصالح المشتركة وسيادة الدولتين الساحليتين.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تجدد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بهجمات متبادلة.

وقبل أقل من أسبوعين، وقع الطرفان المتحاربان على اتفاق إطاري يهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء الحرب بشكل دائم. ويعد فتح المضيق أمام الشحن عنصرا رئيسيا في الاتفاق الموقع مؤخرا.