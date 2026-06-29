تحسن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، تحسن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي بأكثر من التوقعات مع تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت المفوضية أن مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع إلى 95 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 7ر93 نقطة الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 3ر94 نقطة.

جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي مدفوعا بتحسن الثقة في كل القطاعات الاقتصادية تقريبا وبخاصة تجارة التجزئة والصناعة والخدمات والمستهلكين، في حين تراجعت ثقة قطاع التشييد.

وسجل المؤشر الفرعي للثقة في قطاع الصناعة سالب 7ر7 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 9ر7 نقطة خلال مايو، بما يعكس تحسن تقييم مديري مشتريات القطاع لموقف مخزون السلع تامة الصنع وتوقعات الإنتاج.

كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 2ر3 نقطة مقابل 6ر2 نقطة الشهر الماضي.

أما مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفع إلى سالب 7ر17 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 3 أشهر مقابل سالب 19 نقطة في مايو. وجاء تحسن المؤشر مدفوعا بتراجع درجة التشاؤم بالنسبة للموقف الاقتصادي العام في المستقبل بدولهم والموقف المالي للأسر.

في المقابل تراجع مؤشر ثقة قطاع التشييد من سالب 9ر3 نقطة إلى سالب 5ر4 نقطة.

وبالنسبة للبطالة، تراجعت توقعات البطالة في منطقة اليورو بصورة ملحوظة خلال يونيو، حيث انخفض مؤشر التوقعات إلى 2ر92 نقطة مقابل 4ر94 نقطة خلال مايو.

يذكر أن بيانات المؤشرات اعتمدت على المسح الذي أجري خلال الفترة من 1 إلى 22 يونيو.