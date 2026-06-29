الذهب يتراجع مع صعود النفط بعد تجدد الضربات الأمريكية الإيرانية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعدما أدى تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.03% إلى 4045.95 دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس، بحسب وكالة «رويترز».

وسجل المعدن النفيس أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر خلال الأسبوع الماضي.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في «زانر ميتالز»: «السوق متأثرة بأخبار الشرق الأوسط في ظل تصاعد طفيف للتوتر خلال مطلع الأسبوع، ولا تزال تتكيف مع توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأكثر تشددًا».

وأطلقت إيران، أمس الأحد، صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، بعد وقت قصير من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت.

ويُنظر عادة إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب أثار مخاوف من التضخم وزيادة أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر سلبًا على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وخلال الشهر الجاري، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن صناع السياسات يتوقعون رفعها في وقت لاحق من العام، في ظل تزايد المخاوف من التضخم الذي تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ نحو عام، بينما يتوقع المستثمرون احتمالًا يبلغ 60% لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.21% إلى 58.4467 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.88% إلى 1584 دولارًا، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 0.07% إلى 1208.28 دولار.