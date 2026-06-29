أمريكا: سجناء يسيطرون على سجن في نورث كارولينا بعد تغلبهم على الحراس

قالت السلطات الأمريكية، إن سجناء سيطروا على أجزاء من سجن إقليمي في شرق ولاية نورث كارولينا اليوم الاثنين بعد أن تغلبوا على موظفي السجن.

وقال مكتب التحقيقات بولاية نورث كارولينا في بيان تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إن 3 حراس و88 سجينا كانوا داخل مركز الاحتجاز الإقليمي "بيرتي مارتن" في مدينة ويندسور عندما استولى السجناء على المركز في حوالي الساعة الخامسة صباحا، ما تطلب استجابة فورية من السلطات المحلية والاتحادية وسلطات الولاية.

وقال تيرون روفين قائد شرطة مقاطعة بيرتي في البيان إنه لا يوجد تهديد فوري لعامة الناس.

واحتجز السجناء حارسين بينما هرب الحارس الثالث. وقال البيان إن المفاوضات أدت إلى إطلاق سراح 18 سجينا والحارسين في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا. وتم إطلاق سراح مجموعة كبيرة أخرى من السجناء بعد وقت قصير.

وقال البيان إنه تم إطلاق سراح الحارسين "دون وقوع إصابات أخرى"، لكنه لم يذكر أي تفاصيل. ولم تحدد السلطات عدد الأشخاص الذين لا يزالون داخل المركز.

وأضاف أن مديري السجن والعديد من وكالات إنفاذ القانون يعملون من أجل التوصل إلى حل سريع وسلمي واستعادة السيطرة على السجن بشكل كامل.