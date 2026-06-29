مورينيو يضع كامافينجا خارج مشروعه في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يفكر في السماح برحيل لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل إعادة هيكلة خط الوسط تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وبحسب صحيفة "ريال مدريد يونيفيرسال"، فإن ريال مدريد أصبح منفتحًا على الاستماع للعروض المقدمة للاعب، في وقت أبدى فيه كل من ليفربول ومانشستر يونايتد اهتمامًا بمتابعته عن قرب، تحسبًا لإمكانية التعاقد معه هذا الصيف.

كما أفادت تقارير أن مورينيو قد يبلغ اللاعب بعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في مشروعه الجديد، وهو ما قد يدفع كامافينجا نفسه للتفكير في خوض تجربة مختلفة لاستعادة مستواه والعودة للمشاركة الدولية.

وفي المقابل، لا يعد كامافينجا الهدف الوحيد على طاولة الميركاتو، حيث يسعى ريال مدريد أيضًا إلى إعادة هيكلة خط الوسط، مع طرح أسماء أخرى مثل أوريلين تشواميني ضمن خيارات الرحيل المحتملة، خاصة في ظل رغبة النادي في تمويل صفقات كبرى.

وتزداد تعقيدات المشهد مع اهتمام مورينيو بضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي، في صفقة قد تتجاوز 120 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يدفع ريال مدريد إلى التضحية ببعض لاعبيه ذوي القيمة السوقية المرتفعة خلال الصيف الجاري.