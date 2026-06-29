قال الإعلامي عمرو أديب إن مصر لم تعانِ حتى الآن من أزمة مياه، ولم تتأثر بها، مؤكدًا أن الاحتياجات الحالية يتم تلبيتها.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الأرقام، من الناحية العلمية والنظرية، تؤكد أن كميات المياه المتاحة في مصر لا تكفي.

وتابع: «وبينما يجب المحافظة على كل نقطة مياه، توجد في مصر ممارسات غير مسؤولة في التعامل مع المياه، منها عدم ترشيد الاستهلاك، وإلقاء المخلفات في المصارف والقنوات المائية».

وأوضح أن استخدام المياه في مصر لا يتم بالشكل الأمثل، مضيفًا: «الكمية التي نحصل عليها كان يمكن أن تكون كافية منذ 40 سنة».

وأشار إلى أن الدولة تتوسع في المشروعات الزراعية وتسعى إلى تحقيق التنمية، مؤكدًا أن عدم وجود أزمة حاليًا لا يعني عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

ولفت إلى أن المشكلة تتفاقم أيضًا بسبب التعنت الإثيوبي، بعد مرور 12 عامًا من المفاوضات التي لم تحقق نتائج، لكنه شدد على أن مصر تتخذ إجراءات مستمرة لتأمين احتياجاتها من المياه، قائلًا: «مصر تناضل كل يوم لتكون لديها ما يكفي من المياه».

وأكد أن الدولة تتكبد مليارات الجنيهات لضمان تدفق المياه، في حين يظن البعض أن ذلك أمر بديهي، موضحًا أن أجهزة الدولة كافة تعمل على سد العجز المائي.