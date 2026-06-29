فنزويلا تعلن ارتفاع ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد إلى 1719 قتيلا

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قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز، إن عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا ارتفع إلى 1719 قتيلا.

وارتفعت حصيلة الضحايا بأكثر من 250 قتيلا عن الحصيلة السابقة البالغة 1450 قتيلا.

كما أوضح رودريجيز أن أكثر من 5000 شخص أصيبوا جراء الهزات العنيفة.

ووفقا للمراكز الزلزالية، بلغت قوة الزلزالين الأولين 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر.

تقع فنزويلا عند الحدود التكتونية النشطة الفاصلة بين صفيحة أمريكا الجنوبية والصفيحة الكاريبية وعندما تتحرك هاتان الصفيحتان بموازاة بعضهما البعض (حركة انزلاقية)، يتولد ضغطا كبير يؤدي إلى نشاط زلزالي.