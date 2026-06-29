كاسيميرو رجل مباراة البرازيل واليابان

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اختيار كاسيميرو لاعب منتخب البرازيل كأفضل لاعب في مباراة اليابان، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، عقب مساهمته في قيادة السامبا للفوز والتأهل إلى دور الـ16.

وتمكن منتخب البرازيل من تحقيق الانتصار على اليابان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ليواصل مشواره في البطولة العالمية.

وسجل كاسيميرو هدف التعادل للبرازيل في الدقيقة 56 من زمن اللقاء، بعدما ارتقى لعرضية متقنة وحولها برأسية داخل الشباك، ليقود فريقه للعودة في النتيجة قبل حسم الفوز لاحقًا.