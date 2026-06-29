 ناجلسمان يعلن تشكيل ألمانيا لمواجهة باراجواي في كأس العالم 2026 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ناجلسمان يعلن تشكيل ألمانيا لمواجهة باراجواي في كأس العالم 2026

الشروق
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2026 - 10:36 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2026 - 10:36 م

 أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيل فريقه لمواجهة باراجواي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

ويقود الثنائي دينيس أونداف وكاي هافرتز هجوم المنتخب الألماني في المباراة التي تُقام ضمن منافسات الأدوار الإقصائية.

وجاء تشكيل ألمانيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، أنطونيو روديجر، ناثان براون.

في الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، فلوريان فيرتز، ليروي ساني، فيليكس نيميتشا.

في الهجوم: كاي هافرتز، دينيس أونداف.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من مواجهة فرنسا والسويد في دور الـ16.


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