إيران تحث فرنسا على عدم تعقيد الأمور بعد حديث ماكرون عن نزع الألغام في هرمز

حثّت إيران، فرنسا على "عدم تعقيد الأمور" في مضيق هرمز، بعد صدور إعلان مشترك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عُمان هيثم بن طارق يتطرق إلى عمليات لنزع الألغام في مضيق هرمز.

وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على منصة إكس: "قال ماكرون إنه يتعاون مع شركائه في نزع الألغام في مضيق هرمز"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "بحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن، فإن ذلك "يعود حصرا الى إيران وليس أي دولة أخرى، ونحن لن نسمح جذريا بأي أمر كهذا. الوضع حساس ومعقد. ننصح فرنسا بألا تعقد الأمور بشكل إضافي عبر استفزازاتها".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين في قصر الإليزيه، سلطان عُمان هيثم بن طارق، في زيارة هي الأولى من نوعها لسلطان عُمانيٍ إلى فرنسا منذ نحو أربعة عقود.

وأكد قصر الإليزيه أن هذه الزيارة ستشكّل فرصةً لقائدي البلدين لبحث الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث ستتيح المباحثات إعادة التأكيد على أهمية دعم خفض التصعيد في المنطقة، كما ستتناول تأمين الممرات البحرية، الذي يمر عبر ضمان حرية الملاحة دون قيد أو شرط في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، إذ كان يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

وكتب ماكرون على منصة إكس بعد لقائه مع سلطان ‌في قصر الإليزيه: "قررنا التعاون، ‌بالتنسيق مع شركائنا، في إزالة الألغام من ‌المضيق من أجل تأمين الطرق البحرية وضمان حرية المرور دون شروط عبر مضيق هرمز".