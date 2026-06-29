أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية السافرة والتوغلات المتكررة داخل الأراضي السورية وآخرها القصف المدفعي الذي استهدف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية هددت سلامة المدنيين، في إنتهاك صارخ لسيادة سوريا وخرق فاضح للقانون الدولي.

وشدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، على أن استمرار هذه الإنتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يهدد بإشعال المنطقة برمتها وتوسيع جبهات الصراع وتقويض جهود استعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث أن إرهاب القوة الذي تمارسه إسرائيل لا يمكن للمجتمع الدولي القبول به، داعيا مجلس الأمن للإضطلاع بمسئوليته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية وحمل إسرائيل على الإلتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.