تعادل سلبي بين هولندا والمغرب في الشوط الأول بكأس العالم

فرضت نتيجة التعادل السلبي نفسها على مجريات الشوط الأول من مباراة منتخب هولندا، أمام نظيره، المغرب، الجارية لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب هولندا، نظيره، المغرب، صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب مونتيري، في المكسيك، لحساب منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026.

وبدأت المباراة بضغط من جانب منتخب هولندا، قبل أن يشكل منتخب المغرب، عدة فرص محققة على مرمى الفريق الأوروبي، لكنها لم تسفر عن جديد.

وجاءت أولى الفرص المحققة بالمباراة في الدقيقة 19، برأسية من نائل العيناوي، أبعدها الحارس الهولندي، بارت فيربروخن، قبل أن يسدد بعدها أشرف حكيمي كرة قوية أخرى، حولها الحارس إلى ركلة ركنية.

وبعد ذلك، سادت حالة من التحفظ الدفاعي على مجريات اللعب، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.