رفض جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، فكرة التقدم باستقالته من تدريب المانشافت، بعد الخروج المبكر من بطولة كأس العالم 2026.

وغادر منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2026، بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام باراجواي، بنتيجة 4-3، بعد التعادل بهدف لمثله، في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي جمعتهما لحساب دور الـ 32.

وقال جوليان ناجلسمان في تصريحات نقلتها صحيفة كيكر الألمانية: "لن أستقيل، ولن أهرب.. عقدي ممتد حتى صيف 2028 وإذا أراد الاتحاد الألماني إقالتي، عليهم إبلاغي بالقرار".

وانتقد ناجلسمان قرار طاقم التحكيم بإلغاء الهدف الذي سجله جوناثان تاه، لاعب الفريق، في الشوط الإضافي الأول، من المباراة، التي أُقيمت على ملعب بوسطن، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأتم جوليان ناجلسمان تصريحاته قائلًا: "قرار الحكم المغربي بإلغاء الهدف الثاني لنا في الشوط الإضافي فضيحة بكل المقاييس.. لا أعرف ماذا رأى بالضبط، لا توجد مخالفة أبدًا".