استشهاد 5 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين شمال غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في غارتين نفذتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفًا و69 شهيدًا و173 ألفًا و514 مصابًا.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب محطة الحلو في بداية شمال القطاع؛ ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية، بارتفاع حصيلة قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعا للفلسطينيين قرب مدرسة دار الأرقم في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة إلى شهيدين وأربعة مصابين.