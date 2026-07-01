الخارجية الفلسطينية: الأونروا شريان حياة للاجئين ونرفض المساس بولايتها

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أهمية الدور الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمساعدات الطارئة للاجئين الفلسطينيين، معتبرة أنها "شريان حياة" لا يمكن الاستغناء عنه، وعامل أساسي في تعزيز الاستقرار.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - إن الأونروا أُنشئت بقرار دولي وتعمل بموجب ولاية واضحة، مؤكدة ترحيب دولة فلسطين باستمرار عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وفي مخيمات اللجوء.

وأعربت عن رفضها لأي تصريحات أو مواقف تستهدف الانتقاص من دور الوكالة، مؤكدة أن معالجة معاناة اللاجئين الفلسطينيين تبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

كما رفضت الوزارة المصطلحات التي تسعى، بحسب البيان، إلى فصل قطاع غزة عن محيطه الفلسطيني، مثل "غزة الجديدة" أو "شعب غزة"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني شعب واحد، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.

وجددت الخارجية الفلسطينية ترحيبها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وإنشاء اللجنة الإدارية الفلسطينية الانتقالية التي تنسق أعمالها مع نيكولاي ملادينوف ومكتب الارتباط التابع للحكومة الفلسطينية.

وشددت الوزارة على أن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لا يمكن استبدالها بالمساعدات الإنسانية، مؤكدة أن السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي للشعب الفلسطيني وقيادته، ومثمّنة الدعم الدولي المتواصل للأونروا وتجديد ولايتها إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ودعت جميع الدول والمؤسسات إلى احترام ولاية الأونروا وامتيازاتها وحصاناتها، وحماية مقارها ومنشآتها؛ بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.