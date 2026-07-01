الأوروجوياني تيخيرا حكمًا لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الطاقم التحكيمي لمباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم والمقررة إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل، على ملعب "دالاس ستاديوم".

فقد أسندت اللجنة مهمة حكم الساحة إلى الأوروجوياني جوستافو تيخيرا، ويعاونه كمساعد أول مواطنه كارلوس باريرو، بينما يتولى نيكولاس تاران مهمة الحكم المساعد الثاني من أوروجواي أيضاً، وسيكون السويسري ساندرو شيرر حكماً رابعاً في اللقاء، في حين يقوم مواطنه ستيفان دي ألميدا بمهام الحكم المساعد الاحتياطي.

يذكر أن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم كان قد تأهل إلى دور الـ32 بالمونديال بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام المنتخب البلجيكي صاحب الصدارة.