رئيس مجلس الاحتياط الأمريكي يؤكد تراجع مخاطر التضخم

قال كيفن وارش الرئيس الجديد لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي، إن مخاطر التضخم تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي أكد فيه إصراره على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.

وأكد وارش، خلال مشاركته في منتدى البنوك المركزية الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية، أن "توقعات التضخم خلال أول 4 أسابيع من الفترة الحالية تتراجع، ومخاطر التضخم تتراجع".

وأكد الرسالة التي وجهها في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المنصب في الشهر الماضي بشأن التزام البنك المركزي الأمريكي بتحقيق استقرار الأسعار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل عامين تراجعت بعد تصريحات وارش إلى 15ر4% بحلول الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك.

لم يذكر وارش مؤشرات الأسعار المحددة التي كان يراقبها، وأشارت إلى تراجع مخاطر التضخم، حيث أظهرت أحدث قراءة لمقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الفيدرالي ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 4.1% سنويا، مع ارتفاع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3.4%، فيح ين تراجعت أسعار الطاقة والبنزين بشدة خلال الأسابيع الأخيرة مع انخراج الولايات المتحدة وإيران في محادثات لإنهاء الحرب بينهما.

وقال وارش: "سنعمل على تحقيق استقرار الأسعار في الولايات المتحدة، وهذا ما التزمت به هذه اللجنة (لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط)، وهدفنا هو تحقيق ذلك.. أما التكتيكات والاستراتيجية وما إلى ذلك، فهذا ما سيأتي لاحقا".