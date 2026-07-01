ليكيب: الأهلي يتفاوض لضم ياسين بن خطاب من نانت

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع نانت الفرنسي للتعاقد مع ياسين بن خطاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة الصفقة المحتملة تتراوح بين مليوني و3 ملايين يورو.

ويبلغ ياسين بن خطاب من العمر 23 عامًا، ويحمل الجنسية الفرنسية ومن أصول جزائرية، ويتميز بإجادته اللعب بالقدم اليسرى، كما يجيد شغل مركزي صانع الألعاب والجناح الأيمن.

واستهل بن خطاب الموسم الماضي مع نانت، حيث شارك في أربع مباريات، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة في يناير الماضي إلى ستاد ريمس، المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وخاض اللاعب مع ستاد ريمس 12 مباراة، نجح خلالها في صناعة هدفين، بينما يرتبط بعقد مع نانت يمتد حتى صيف عام 2028.

ويواصل الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات لحسم ملف اللاعبين الأجانب، في إطار استعداداته للموسم الجديد.