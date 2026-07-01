محكمة أمريكية تصدر أحكاما بالسجن بحق 7 أشخاص بسبب إطلاق النار خارج مركز لاحتجاز المهاجرين في تكساس

أصدرت محكمة أمريكية أحكاما بحق 7 أشخاص بالسجن اليوم الأربعاء بسبب إطلاق نار خارج مركز لاحتجاز المهاجرين في ولاية تكساس مما أدى إلى إصابة شرطي وترك العديد من المحتجين يواجهون عقودا خلف القضبان.

واعترف جميع المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام في قاعات محكمة فورت وورث، باستثناء متهم واحد، بالذنب في التهم المتعلقة بإطلاق النار خارج مركز احتجاز برايريلاند بالقرب من دالاس يوم 4 يوليو الماضي. وصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و15 عاما تقريبا.

وقد أصدر نفس القضاة بالفعل أحكاما أشد قسوة بحق ثمانية أشخاص أدينوا في المحاكمة، من بينهم جندي احتياط سابق في مشاة البحرية صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 100 عام.

وكان شرطي قد تعرض لإطلاق نار وأُصيب في الرقبة خلال المظاهرة ضد حملة الإجراءات المشددة ضد الهجرة، التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، خارج مركز الاحتجاز.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن إطلاق النار نفذه أعضاء من المجموعة اليسارية المتشددة "أنتيفا"، وهو ما نفاه محامو المتظاهرين.

ووصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريد أوكونور، الأسبوع الماضي، المظاهرة بأنها تمثل "هجوما على الديمقراطية"، قبل أن يصدر هو وقاض آخر أحكاما بالسجن لمدد طويلة بحق ثمانية متظاهرين أُدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب.