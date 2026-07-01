 أكسيوس: تفاهم أمريكي إيراني بشأن دفعة أولى من الأموال المجمدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أكسيوس: تفاهم أمريكي إيراني بشأن دفعة أولى من الأموال المجمدة

وكالات
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2026 - 9:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2026 - 9:47 م

قال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى تفاهم بشأن الإفراج عن دفعة أولى من أموال إيرانية مجمدة ومحتجزة في قطر.

ونقل الموقع عن مصدر إقليمي قوله إن مبلغ 3 مليارات دولار لن يُحوّل إلى إيران نقدا، موضحا أن البنك المركزي الإيراني سيتمكن من استخدامه لشراء سلع إنسانية، على أن يأتي جزء منها على الأقل من السوق الأمريكية.

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين إقليميين أن الاجتماعات الجارية في قطر بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران "سارت بشكل جيد" ومهدت الطريق للمحادثات الفنية.

وقال المصدران إن القضايا الرئيسية التي نوقشت في الدوحة شملت الوضع في مضيق هرمز، والأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان.

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