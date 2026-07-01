ميرتس: مستقبل الشرق الأوسط ضمن ملفات قمة الناتو بأنقرة

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن مستقبل الشرق الأوسط سيكون ضمن الملفات المطروحة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع بوريس بيستوريوس والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، بالعاصمة برلين.

وأشار ميرتس، إلى أن قمة الناتو التي ستُعقد الأسبوع المقبل في أنقرة يجري التحضير لها، مذكّرًا بأنه التقى قبل أسبوع بقادة فرنسا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا في برلين، كما يعتزم لقاء نظرائه من دول البلطيق في 3 يوليو.

وأكد أن الهدف من هذه الاجتماعات هو توجيه رسالة "وحدة وقوة" من الجانب الأوروبي قبل القمة، مشددا على أن الأوروبيين يتحملون مسؤوليات أكبر داخل الحلف.

وقال ميرتس، إن الدول الأوروبية تعمل على تقليل "الاعتماد الأحادي" عبر الأطلسي، معتبرا أن ذلك قرار "صحيح في كل الأحوال" للطرفين.

وأضاف أن دول أوروبا في الناتو ترغب خلال قمة أنقرة في تقديم التزامات مالية جديدة لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن القمة ستتناول أيضا مستقبل الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيواصلان العمل من أجل تحقيق "سلام دائم" بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن الهدف المشترك هو إنهاء البرنامج النووي الإيراني وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا بشكل دائم.

وفيما يتعلق بإمكانية مساهمة ألمانيا في تمويل مرتبط باتفاق محتمل مع إيران، أعرب ميرتس عن أمله في انتهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق يتجاوز التفاهمات الحالية.

وأكد أن بلاده مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية في حال انتهاء الصراع، مشددا على أن الأولوية هي وقف المواجهات أولا.

وأضاف أن ضمان أمن الطاقة لألمانيا وأوروبا يتطلب إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال ميرتس إن أوروبا أصبحت تتحمل مسؤولية أكبر في أمنها، مشيرا إلى أن ذلك لا يأتي فقط استجابة لمطالب الولايات المتحدة، بل انطلاقا من مصالحها الخاصة.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إن سفنا ألمانية متمركزة حاليا في جيبوتي بانتظار أوامر تتعلق بمهمات محتملة في مضيق هرمز، لكنها لن تبقى هناك إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا خطة لدخولها في عمليات إزالة ألغام داخل المضيق.